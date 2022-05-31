Рада призвала лишить Россию членства в ЮНЕСКО

За принятие постановление об обращении к ЮНЕСКО проголосовали 311 депутатов Рады.

"Россия продолжает обстреливать Украину и разрушать объекты культурного наследия в большинстве регионов государства. По последним данным, было повреждено или уничтожено более 250 культурных памятников. Это церкви, музеи, памятники, заповедники, дома культуры, театры, библиотеки и исторические здания", - заявила Шуляк.

При этом в документе, который поддержала Рада, сказано, что такие действия со стороны страны-агрессора являются "нигилизмом норм международного гуманитарного права и здравого смысла".