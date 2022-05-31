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Рада призвала лишить Россию членства в ЮНЕСКО

Иллюстративное фото (Reuters)
Автор: Иван Носальский

Верховная рада призвала исключить Россию из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа фракции "Слуга народа" Елены Шуляк.

За принятие постановление об обращении к ЮНЕСКО проголосовали 311 депутатов Рады.

"Россия продолжает обстреливать Украину и разрушать объекты культурного наследия в большинстве регионов государства. По последним данным, было повреждено или уничтожено более 250 культурных памятников. Это церкви, музеи, памятники, заповедники, дома культуры, театры, библиотеки и исторические здания", - заявила Шуляк.

При этом в документе, который поддержала Рада, сказано, что такие действия со стороны страны-агрессора являются "нигилизмом норм международного гуманитарного права и здравого смысла".

Напомним, ранее стало известно, что в результате ракетных обстрелов уничтожен Национальный литературно-мемориальный музей Г.С. Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области.

Также мы писали, что Верховная рада проголосовала за введение нового праздника. День украинской государственности будет отмечаться 28 июля.

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