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Рада закликала позбавити Росію членства в ЮНЕСКО

Ілюстративне фото (Reuters)
Автор: Іван Носальський

Верховна рада закликала виключити Росію з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа фракції "Слуга народу" Олени Шуляк.

За ухвалення постанови про звернення до ЮНЕСКО проголосували 311 депутатів Ради.

"Росія продовжує обстрілювати Україну та руйнувати об'єкти культурної спадщини у більшості регіонів держави. За останніми даними, було пошкоджено чи знищено понад 250 культурних пам'яток. Це церкви, музеї, пам'ятники, заповідники, будинки культури, театри, бібліотеки та історичні будинки", - заявила Шуляк.

При цьому у документі, який підтримала Рада, сказано, що такі дії з боку країни-агресора є "нігілізмом норм міжнародного гуманітарного права та здорового глузду".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу знищено Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди у селі Сковородинівка Харківської області.

Також ми писали, що Верховна Рада проголосувала за введення нового свята. День української державності відзначатиметься 28 липня.

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