Рада призначила Піщанську головою Рахункової палати

Верховна рада проголосувала за призначення Ольги Піщанської на посаду голови Руханкової палати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
Як нагадав Железняк, до цього Піщанська обіймала посаду голови Антимонопольного комітету України.
Призначенні підтримали 252 народних депутати:
5 вересня 2023 року, Верховна рада підтримала звільнення Піщанської з посади голови Антимонопольного комітету.
Наприкінці грудня відбулось голосування за призначення чотирьох членів Рахункової палати. Союзники України закликали Київ не поспішати з розв'язанням цього питання до завершення реформування органу. У той самий день Рада планувала проголосувати за призначення Піщанської на посаду голови Рахункової палати, втім питання перенесли на січень.
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