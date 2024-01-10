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Рада призначила Піщанську головою Рахункової палати

Фото: Ольга Піщанська, голова Рахункоовї палати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Верховна рада проголосувала за призначення Ольги Піщанської на посаду голови Руханкової палати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Як нагадав Железняк, до цього Піщанська обіймала посаду голови Антимонопольного комітету України. 

Призначенні підтримали 252 народних депутати: 

  • "Слуга народу" - 180 голосів; 
  • "Європейська солідарність" - 0 голосів; 
  • "Батьківщина" - 13 голосів; 
  • "Платформа за життя та мир" - 17 голосів; 
  • "За майбутнє" - 10 голосів; 
  • "Голос" - 0 голосів; 
  • "Довіра" - 15 голосів; 
  • "Відновлення України" - 10 голосів; 
  • позафракційні - 7 голосів. 

Що передувало 

5 вересня 2023 року, Верховна рада підтримала звільнення Піщанської з посади голови Антимонопольного комітету. 

Наприкінці грудня відбулось голосування за призначення чотирьох членів Рахункової палати. Союзники України закликали Київ не поспішати з розв'язанням цього питання до завершення реформування органу. У той самий день Рада планувала проголосувати за призначення Піщанської на посаду голови Рахункової палати, втім питання перенесли на січень. 

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