Рада призначила Піщанську головою Рахункової палати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Як нагадав Железняк, до цього Піщанська обіймала посаду голови Антимонопольного комітету України.

Призначенні підтримали 252 народних депутати:

"Слуга народу" - 180 голосів;

"Європейська солідарність" - 0 голосів;

"Батьківщина" - 13 голосів;

"Платформа за життя та мир" - 17 голосів;

"За майбутнє" - 10 голосів;

"Голос" - 0 голосів;

"Довіра" - 15 голосів;

"Відновлення України" - 10 голосів;

позафракційні - 7 голосів.

Що передувало

5 вересня 2023 року, Верховна рада підтримала звільнення Піщанської з посади голови Антимонопольного комітету.

Наприкінці грудня відбулось голосування за призначення чотирьох членів Рахункової палати. Союзники України закликали Київ не поспішати з розв'язанням цього питання до завершення реформування органу. У той самий день Рада планувала проголосувати за призначення Піщанської на посаду голови Рахункової палати, втім питання перенесли на січень.