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Рада призначила Піщанську головою Рахункової палати

Середа 10 січня 2024 12:39
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Рада призначила Піщанську головою Рахункової палати Фото: Ольга Піщанська, голова Рахункоовї палати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Верховна рада проголосувала за призначення Ольги Піщанської на посаду голови Руханкової палати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Як нагадав Железняк, до цього Піщанська обіймала посаду голови Антимонопольного комітету України.

Призначенні підтримали 252 народних депутати:

  • "Слуга народу" - 180 голосів;
  • "Європейська солідарність" - 0 голосів;
  • "Батьківщина" - 13 голосів;
  • "Платформа за життя та мир" - 17 голосів;
  • "За майбутнє" - 10 голосів;
  • "Голос" - 0 голосів;
  • "Довіра" - 15 голосів;
  • "Відновлення України" - 10 голосів;
  • позафракційні - 7 голосів.

Що передувало

5 вересня 2023 року, Верховна рада підтримала звільнення Піщанської з посади голови Антимонопольного комітету.

Наприкінці грудня відбулось голосування за призначення чотирьох членів Рахункової палати. Союзники України закликали Київ не поспішати з розв'язанням цього питання до завершення реформування органу. У той самий день Рада планувала проголосувати за призначення Піщанської на посаду голови Рахункової палати, втім питання перенесли на січень.

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