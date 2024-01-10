Рада назначила Пищанскую главой Счетной палаты
Верховная рада проголосовала за назначение Ольги Пищанской на должность главы Счетной палаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
Как напомнил Железняк, до этого Пищанская занимала должность главы Антимонопольного комитета Украины.
Назначение поддержали 252 народных депутата:
- "Слуга народу" - 180 голосов;
- "Європейська солідарність" - 0 голосов;
- "Батьківщина" - 13 голосов;
- "Платформа за життя та мир" - 17 голосов;
- "За майбутнє" - 10 голосов;
- "Голос" - 0 голосов;
- "Довіра" - 15 голосов;
- "Відновлення України" - 10 голосов;
- внефракционные - 7 голосов.
Что предшествовало
5 сентября 2023 года Верховная рада поддержала увольнение Песчанской с должности главы Антимонопольного комитета.
В конце декабря состоялось голосование за назначение четырех членов Счетной палаты. Союзники Украины призвали Киев не спешить с разрешением этого вопроса до завершения реформирования органа. В тот же день Рада планировала проголосовать за назначение Песчанской на должность главы Счетной палаты, однако вопрос перенесли на январь.
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