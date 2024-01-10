Рада назначила Пищанскую главой Счетной палаты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Как напомнил Железняк, до этого Пищанская занимала должность главы Антимонопольного комитета Украины.

Назначение поддержали 252 народных депутата:

"Слуга народу" - 180 голосов;

"Європейська солідарність" - 0 голосов;

"Батьківщина" - 13 голосов;

"Платформа за життя та мир" - 17 голосов;

"За майбутнє" - 10 голосов;

"Голос" - 0 голосов;

"Довіра" - 15 голосов;

"Відновлення України" - 10 голосов;

внефракционные - 7 голосов.

Что предшествовало

5 сентября 2023 года Верховная рада поддержала увольнение Песчанской с должности главы Антимонопольного комитета.

В конце декабря состоялось голосование за назначение четырех членов Счетной палаты. Союзники Украины призвали Киев не спешить с разрешением этого вопроса до завершения реформирования органа. В тот же день Рада планировала проголосовать за назначение Песчанской на должность главы Счетной палаты, однако вопрос перенесли на январь.