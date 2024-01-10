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Рада назначила Пищанскую главой Счетной палаты

Среда 10 января 2024 12:39
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Рада назначила Пищанскую главой Счетной палаты Фото: Ольга Песчанская, глава Счетной палаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Верховная рада проголосовала за назначение Ольги Пищанской на должность главы Счетной палаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Как напомнил Железняк, до этого Пищанская занимала должность главы Антимонопольного комитета Украины.

Назначение поддержали 252 народных депутата:

  • "Слуга народу" - 180 голосов;
  • "Європейська солідарність" - 0 голосов;
  • "Батьківщина" - 13 голосов;
  • "Платформа за життя та мир" - 17 голосов;
  • "За майбутнє" - 10 голосов;
  • "Голос" - 0 голосов;
  • "Довіра" - 15 голосов;
  • "Відновлення України" - 10 голосов;
  • внефракционные - 7 голосов.

Что предшествовало

5 сентября 2023 года Верховная рада поддержала увольнение Песчанской с должности главы Антимонопольного комитета.

В конце декабря состоялось голосование за назначение четырех членов Счетной палаты. Союзники Украины призвали Киев не спешить с разрешением этого вопроса до завершения реформирования органа. В тот же день Рада планировала проголосовать за назначение Песчанской на должность главы Счетной палаты, однако вопрос перенесли на январь.

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