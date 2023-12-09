Рада прийняла закон щодо криміналізації контрабанди

Верховна рада прийняла законопроєкт #5420 щодо криміналізації контрабанди. Зокрема була прийнята редакція Комітету з правками на яких наполягав бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

За словами Железняка, законопроєкт підтримали 248 народні депутати.

Серед правок, на яких наполягав бізнес:

пороги для товарної контрабанди пропонується підняти в 5-ть раз;

пороги для підакцизних підняти у 2 рази;

вступ в силу товарної відкладається до середини 2024-го року;

враховано наполягання щодо зазначення умисної форми вини, виключно за наявності якої може відбуватися кваліфікація дій як злочину;

суттєво обмежено можливі випадки притягнення до відповідальності за "контрабандними" статтями за подання документів із неправдивими відомостями. Вони повинні бути підставою для переміщення товарів, мають підлягати обов’язковому декларуванню відповідно до митного законодавства й мати вплив на визначення розміру митних платежів чи дотримання заходів нетарифного регулювання.

Як пояснив народний депутат, прийняття законопроєкту також було вимогою макрофіну від Європейського союзу на 1,5 млрд євро.

Макрофінансова допомогу ЄС для України

У 2022 році Рада Європейського союзу погодила надання Україні допомоги на суму 18 млрд євро протягом 2023 року. Вже в січні поточного року наша країна отримала перший транш допомоги у розмірі 3 млрд євро. Тоді ж повідомлялось, що майбутні виплати у розмірі 1,5 мільярда євро на місяць продовжуватимуться з березня. Зокрема вони залежатимуть від задовільного прогресу у виконанні узгоджених умов

Востаннє Україна отримувала черговий транш в листопаді поточного року. Як розповіла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, загалом підтримка України досягла 85 млрд євро. Зокрема Брюссель має намір виділити 50 млрд євро до 2027 року.