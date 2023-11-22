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Єврокомісія перерахувала Україні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги

Україна, Середа 22 листопада 2023 12:47
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Єврокомісія перерахувала Україні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги Фото: Урсула фон дер Ляєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія перерахувала Україні черговий транш на 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Загалом Київ отримає у 2023 році 18 млрд євро у вигляді довгострокових пільгових кредитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter .

"Фінансування Європи підтримувало економічну стабільність України та державні послуги з моменту початку російської війни. Сьогодні ми виділяємо нові 1,5 млрд євро", - написала вона.

За її словами, загалом підтримка України досягла 85 млрд євро і продовжуватиметься. Зокрема Брюссель має намір виділити Україні 50 млрд євро до 2027 року.

Єврокомісія перерахувала Україні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги

Макрофінансова допомога

У 2023 році ЄС надасть Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Україна вже отримала 16,5 млрд євро.

Термін погашення кредиту становить 35 років. При цьому відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту замість України сплачуватимуть ЄС.

Макрофінансова допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, у тому числі соціальних та гуманітарних.

Крім того, Європейська комісія запропонувала створити новий інструмент для України в рамках бюджету Європейського Союзу, що включає гранти, позички та гарантії покриття частини поточних видатків України та фінансування термінових проектів реконструкції. Він забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 р. та покриє 45% дефіциту держбюджету України на цей період. Планується створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро.

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