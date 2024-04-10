Рада прийняла в першому читанні законопроект щодо мобілізації засуджених

Мобілізація засуджених в Україні

8 квітня Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроект, яким пропонується дозволити мобілізацію засуджених.

Раніше заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв зазначав, що мобілізація засуджених в Україні може стати одним з інструментів поповнення лав ЗСУ. Але треба "знайти рішення, яке буде влаштовувати всіх" та врахувати два важливі моменти.

Своєю чергою, міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю РБК-Україна розповідав, що ті особи, які мають судимість, але звільнені з місць позбавлення волі за "безпечними" статтями мають бути мобілізовані. Зокрема, це стосується корупціонерів та порушників ПДР.

Нагадаємо, що 13 березня до Верховної ради внесли законопроект, яким пропонується дозволити звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.

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