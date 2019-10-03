ru
ua

Рада присудила премии ВР за вклад молодежи в развитие парламентаризма

Новости » Политика   

Нардепы присудили премии за 2018 год

Верховная рада Украины присудила премии за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение поддержали 335 нардепов. Так, парламентарии присудили премии восьмерым людям, молодежной общественной организации "Молодежь и дети за самоуправление" и общественной организации "Херсонская областная организация поддержки детей с синдромом Дауна и их семей "Солнечные дети Херсонщины".

"Управлению кадров Аппарата ВР обеспечить оформление и вручение дипломов лауреатам премии... обеспечить выплату лауреатам денежной части премии ВР за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления", - сказано в тексте постановления.

Напомним, 26 сентября комитет парламента по вопросам молодежи и спорта рекомендовал парламенту принять постановление о присуждении премии Верховной рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма и местного самоуправления.

Кроме того, 15 января Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №9410 "Об присуждении премий Верховной рады самым талантливым молодым ученым в отрасли фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок по 2018 год". За документ после ряда неудачных попыток проголосовали 237 парламентариев.

"Милан" рассматривает Шевченко на пост главного тренера НБУ увеличил покупку валюты на межбанке на треть
Читать все новости