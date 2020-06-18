Рада приступила к закону Зеленского о референдуме

Нардепы рассмотрят закон в первом чтении
Верховная рада начала рассмотрение законопроект президента Владимира Зеленского о референдуме в первом чтении. Закон рассмотрят по полной процедуре.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Отметим, закон предлагает такие виды всеукраинского референдума по предмету:
Ключевой его новацией является введение электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований. Для организации и проведения всеукраинского референдума закон предписывает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.
Подчеркнем, во вторник Рада включила в повестку дня законопроект президента Владимира Зеленского о референдуме. Нардепы поддержали решение сократить сроки подачи альтернативных законопроектов в два раза. За такое решение проголосовали 242 парламентария.
Напомним, спикер ВР Разумков анонсировал, что законопроект Зеленского о референдуме Рада рассмотрит в четверг.
Как писало РБК-Украина, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что в среднем стоимость проведения одного референдума составляет 2 млрд гривен, однако в законе Зеленского предусмотрено ограничение суммы проведения.
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Автор: Юлия Струк