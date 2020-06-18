Рада приступила к закону Зеленского о референдуме

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы рассмотрят закон в первом чтении

Верховная рада начала рассмотрение законопроект президента Владимира Зеленского о референдуме в первом чтении. Закон рассмотрят по полной процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, закон предлагает такие виды всеукраинского референдума по предмету:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

решение вопроса общегосударственного значения;

изменение территории Украины;

потеря в силу закона Украины или отдельными его положениями.

Ключевой его новацией является введение электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований. Для организации и проведения всеукраинского референдума закон предписывает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

Подчеркнем, во вторник Рада включила в повестку дня законопроект президента Владимира Зеленского о референдуме. Нардепы поддержали решение сократить сроки подачи альтернативных законопроектов в два раза. За такое решение проголосовали 242 парламентария.

Напомним, спикер ВР Разумков анонсировал, что законопроект Зеленского о референдуме Рада рассмотрит в четверг.

Как писало РБК-Украина, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что в среднем стоимость проведения одного референдума составляет 2 млрд гривен, однако в законе Зеленского предусмотрено ограничение суммы проведения.

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Автор: Юлия Струк