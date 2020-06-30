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Рада приступила до закону про гральний бізнес

Новини » Політика     30.06.2020 - 11:10
Рада приступила до закону про гральний бізнес
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

До документу подано 3500 поправок

Верховна рада приступила до розгляду законопроекту про гральний бізнес у другому читанні у вівторок, 30 червня. До документа подано 3500 поправок.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Раніше глава комітету з питань фінансової і податкової політики Данила Гетманцев допускав, що розгляд поправок в залі може зайняти всього один день.

Так, НАЗК провело антикорупційну експертизу законопроекту про гральний бізнес і прийшло до висновку, що проект містить ряд корупційних ризиків. В агентстві підкреслювали, що якщо законопроект буде проголосований без змін, це може привести до створення численних корупційних ризиків і нанести багатомільйонні збитки державі.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше відзначав, що народні депутати не стали розглядати законопроект про гральний бізнес на минулому пленарному тижні, тому що їм не вистачило часу. А розгляд перенесли на 30 червня.

Як писало РБК-Україна, раніше очікувалося, що Верховна рада може приступити до розгляду законопроекту про гральний бізнес у другому читанні 19 червня.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна Радаигорный бизнес
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