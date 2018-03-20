Рада прийняла законопроект про стратегічну екологічну оцінку

Верховна рада України, сьогодні, 20 березня, ухвалила законопроект №6106 "Про стратегічну екологічну оцінку". Про це йдеться на сайті парламенту.

За ухвалення законопроекту проголосували 233 нардепа, "проти" - 0, утрималися - 15 і не голосувало - 103 депутата.

Так, метою законопроекту є встановлення сфери застосування і порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки, механізму проведення транскордонних консультацій, інформування про прийняте рішення та моніторингу впливу виконання документа державного планування на навколишнє середовище.

Крім того, законопроектом передбачено встановлення механізму стратегічної екологічної оцінки та внесення змін в деякі законодавчі акти спрямовані на забезпечення охорони навколишнього природного середовища при плануванні суспільного розвитку та господарської діяльності з урахуванням пріоритетності факторів впливу, в тому числі здоров'я населення, та забезпечення стійкості екосистем у процесі прийняття стратегічних рішень

Основні завдання стратегічної екологічної оцінки, мають вирішуватися поетапно в наступні роки:

інтеграція екологічних цілей і пріоритетів, пов'язаних із забезпеченням сталого розвитку до розробки певних документів державного планування;

узгодження процедур з проведення СЕО згідно аналогічними процедурами держав Європейського союзу на основі відповідних міждержавних угод, міжнародних конвенцій тощо;

поширення практики СЕО на місцеві проекти і програми;

вдосконалення механізмів реалізації СЕО та контролю її ефективності

Зазначено, що прийняття законопроекту сприятиме адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Нагадаємо, 23 травня Рада підтримала за основу законопроект №6106 "Про стратегічну екологічну оцінку". За документ проголосував 231 парламентарій.