Рада приняла законопроект о реализации программы "Питьевая вода Украины", - Чернышов
"Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы" принят во втором чтении и в целом. Разработанный Минрегионом документ призван модернизировать систему водообеспечения в общинах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.
"Принятый законопроект очень важен, ведь в Украине до сих пор есть города, которые не имеют регулярной поставки качественной питьевой воды. Документ дает законодательную основу для реализации государственной программы "Питьевая вода Украины" и обеспечения устойчивого развития и реконструкции систем централизованного водоснабжения и водоотведения в общинах. В госбюджете на 2022 год предусмотрено финансирование программы в размере одного миллиарда гривен. Спасибо народным депутатам за поддержку этого важного документа и всем, кто работал над его разработкой, в том числе и профильному комитету Верховной рады", - отметил министр Алексей Чернышов.
Отметим, программа "Питьевая вода Украины" предусматривает реализацию более 1,7 тыс. инфраструктурных проектов в регионах в течение 2022-2026 годов. Речь идет о строительстве и реконструкции сетей водоснабжения и водоотвода, водозаборных сооружений, водопроводных очистных сооружений, базовых лабораторий контроля качества питьевой воды, сточных вод и оснащении их современным контрольно-аналитическим оборудованием.
Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов подчеркнул, что вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой - один из приоритетов правительства, ведь в некоторых населенных пунктах Украины до сих пор подают воду по графику.