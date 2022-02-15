Рада приняла законопроект о реализации программы "Питьевая вода Украины", - Чернышов

"Принятый законопроект очень важен, ведь в Украине до сих пор есть города, которые не имеют регулярной поставки качественной питьевой воды. Документ дает законодательную основу для реализации государственной программы "Питьевая вода Украины" и обеспечения устойчивого развития и реконструкции систем централизованного водоснабжения и водоотведения в общинах. В госбюджете на 2022 год предусмотрено финансирование программы в размере одного миллиарда гривен. Спасибо народным депутатам за поддержку этого важного документа и всем, кто работал над его разработкой, в том числе и профильному комитету Верховной рады", - отметил министр Алексей Чернышов.

Отметим, программа "Питьевая вода Украины" предусматривает реализацию более 1,7 тыс. инфраструктурных проектов в регионах в течение 2022-2026 годов. Речь идет о строительстве и реконструкции сетей водоснабжения и водоотвода, водозаборных сооружений, водопроводных очистных сооружений, базовых лабораторий контроля качества питьевой воды, сточных вод и оснащении их современным контрольно-аналитическим оборудованием.