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Рада прийняла законопроект про реалізацію програми "Питна вода України", - Чернишов

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 14:52
Рада прийняла законопроект про реалізацію програми "Питна вода України", - Чернишов Фото: міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Законопроект "Про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2022-2026 роки" прийнято у другому читанні та в цілому. Розроблений Мінрегіоном документ покликаний модернізувати систему водозабезпечення у громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

"Прийнятий законопроект є вкрай важливим, адже в Україні досі є міста, які не мають регулярного постачання якісної питної води. Документ дає законодавче підґрунтя для реалізації державної Програми "Питна вода України" та забезпечення сталого розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення у громадах. У держбюджеті на 2022 рік передбачено фінансування програми розміром один мільярд гривень. Дякую народним депутатам за підтримку цього важливого документу та всім, хто працював над його розробкою, зокрема й профільному комітету Верховної ради", - зазначив міністр Олексій Чернишов.

Зазначимо, програма "Питна вода України" передбачає реалізацію понад 1,7 тис. інфраструктурних проектів у регіонах протягом 2022-2026 років. Йдеться про будівництво і реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення, водозабірних споруд, водопровідних очисних споруд, базових лабораторій контролю якості питної води, стічних вод та оснащення їх сучасним контрольно-аналітичним обладнанням тощо.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов підкреслив, що питання забезпечення населення якісною питною водою - одне з пріоритетів уряду, адже у деяких населених пунктах України досі подають воду за графіком.

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Олексій Чернишов
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