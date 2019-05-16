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Рада приняла закон для введения должности оперативников в ГБР

Новости » Политика    16.05.2019 - 10:27
Рада приняла закон для введения должности оперативников в ГБР
Фото: Роман Труба (facebook.com dbr.gov.ua)

Закон был принят в первом чтении в мае 2018-го

Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон №5395-д об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований в четверг, 16 мая, передает корреспондент РБК-Украина.

Закон поддержали 277 парламентариев.

Отметим, действующий закон "О Государственном бюро расследований" не предусматривал должность оперативных работников в перечне должностей ГБР. Из-за этого было невозможно объявить конкурсы и назначить оперативных работников, поэтому бюро до принятия документа работало без собственных оперативных подразделений.

Таким образом был расширен перечень подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Документом также предусматривается введение специальных званий. Регулируется вопрос осуществления оперативно-розыскной деятельности, ношения оружия, применения специальных средств и тому подобное.

Кроме того, конкретизируется возможность финансирования ГБР в рамках международных договоров Украины или проектов международной технической помощи.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал проект указа президента о праздновании дня Государственного бюро расследований. Таким образом правительство поддержало предложение президента ввести новый профессиональный праздник. После подписания указа день ГБР будет отмечаться ежегодно 27 ноября.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале февраля спикер ВР Андрей Парубий анонсировал, что Верховная рада 7 февраля рассмотрит законопроект о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований. Он подчеркивал, что решение по ГБР необходимо принять.

Подчеркнем, в мае прошлого года нардепы поддержали за основу в первом чтении законопроект №5395-д о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований. Парубий позже заявил, что законопроект для запуска работы Государственного бюро расследований (ГБР) может быть принят в июне 2018-го, однако документ так и не приняли. Добавим, закон пытались рассмотреть и в июле прошлого года, однако безуспешно.

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Темы: Заседание Рады
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