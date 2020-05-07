Рада приняла закон о страховых выплатах медикам, борющимся с COVID-19

В случае смерти медика предлагается предусмотреть выплату в 750-кратном размере прожиточного минимума
Верховная рада Украины приняла за основу и в целом проект закона №3376-1 "О внесении изменений в статью 39 ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей), передает корреспондент РБК-Украина.
Его поддержали 340 парламентариев.
Проектом закона предлагается установить, что государство обеспечивает страховые выплаты в следующих размерах медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения:
Документом определяется, что в случае смерти работника государственного или коммунального учреждения здравоохранения или государственного научного учреждения вследствие инфицирования COVID-19 во время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, такой медицинский работник приравнивается по своему статусу к военнослужащему, который проходил военную службу, смерть которого наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.
Предлагается предусмотреть, что члены семьи такого работника, его родители и иждивенцы пользуются всеми правами и гарантиями, предусмотренными законодательством Украины для членов семьи, родителей и иждивенцев военнослужащих, проходивших военную службу и смерть которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.
Действие документа предусмотрено распространить на все случаи инфицирования или смерти в результате инфицирования коронавирусной болезнью медиков, которые выполняли профессиональные обязанности в условиях повышенного риска заражения COVID-19, имели место с момента установления Кабинетом министров Украины карантина.
Напомним, в Киеве на акцию протеста вышли сотрудники Клинической больницы скорой медицинской помощи. Медработники протестовали из-за снижения их заработных плат. Так, получаемые врачами ранее доплаты были урезаны, сейчас медики получают на 40-50% меньше.
Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский поручил председателям ОГА решить вопрос погашения задолженности перед врачами и выплаты доплат. При этом глава государства пригрозил руководителям областей увольнением в случае задержки с выплатой доплат медработникам.