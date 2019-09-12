Рада приняла закон о режиме общего транзита

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №1082 "О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За принятие документа проголосовали 333 нардепа. Так, законом предусматривается принятие отдельного закона "О режиме общего транзита", которым устанавливаются:

основные принципы организации и осуществления общего режима транзита товаров через таможенную территорию Украины,

порядок и условия перемещения таких товаров таможенной территорией Украины в совместном режиме транзита,

осуществление таможенных формальностей,

применение механизма обеспечения уплаты таможенного долга,

применение специальных транзитных упрощений и другие особенности осуществления операций общего режима транзита

ВР приняла закон, выдающийся президентом как неотложный.

Напомним, 25 апреля Верховная рада Украины приняла за основу закон о режиме общего транзита с Европейским союзом. Соответствующий законопроект №9532 "О режиме общего транзита" поддержали 234 парламентария.

Ранее парламент поддержал за основу в первом чтении закон о "промышленном безвизе".