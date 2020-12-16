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Рада схвалила закон про регулювання вартості інтернету

Україна, Середа 16 грудня 2020 12:40
Рада схвалила закон про регулювання вартості інтернету
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Верховна рада схвалила у цілому доопрацьований закон про регулювання вартості інтернету. За законопроект №3014 проголосували 228 парламентарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Закон визначає вичерпний перелік вимог до учасників ринку електронних комунікацій. У ньому передбачили й відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації.

Цей документ запроваджує повідомний принцип реєстрації суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій.

Передбачені консультації з учасниками ринку з усіх питань, що зачіпають їх інтереси.

В законі прописана процедура подання документів до регуляторного органу в електронному вигляді; визначені засади попереднього регулювання, а також перелік регуляторних зобов’язань, які можуть накладатись на постачальників електронних комунікаційних мереж.

Зроблено акцент на доступ до інфраструктури та спільне використання інфраструктури, що суттєво знизить витрати на розгортання мереж; встановлено універсальну послугу, яка забезпечує доступність, включаючи й цінову доступність, до інтернету та голосового зв’язку.

Крім того, визначені особливості припинення діяльності постачальників електронних комунікаційних послуг.

Нагадаємо, 1 грудня Рада направила на доопрацювання закон, яким регулюється вартість інтернету. Раніше проект закону ветував президент Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, нардепи схвалили законопроект у другому читанні в кінці вересня.

Так, раніше Національне агентство по запобіганню корупції знайшло ознаки корупції в цьому документі.

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