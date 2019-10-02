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Рада приняла закон о разгрузке Большой палаты Верховного суда

Новости » Политика    02.10.2019 - 16:35
Рада приняла закон о разгрузке Большой палаты Верховного суда
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект Зеленского нардепы поддержали во втором чтении

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №1026 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об основаниях передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного суда и по поводу сроков возврата административных дел", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовал 271 депутат ВР.

В пояснительной записке подчеркивалось, что значительное количество дел передается в Большую палату Верховного суда только из-за безосновательной ссылки участников дела на нарушение судами предметной и субъектной юрисдикции, а кассационный суд лишен возможности реагировать в правовом поле на такие злоупотребления со стороны участников дела. Отмечалось, что вышеупомянутое приводит к чрезмерной искусственной загрузке Большой палаты суда.

Так, документом предусмотрено, что передача кассационными судами судебных дел на рассмотрение Большой палаты ВС на основании нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции, происходит при совокупном наличии таких оснований: наличие различной судебной практики в подобных спорах в кассационных судах других юрисдикций; отсутствие выводов Большой палаты суда по предметной или субъектной юрисдикции в подобных спорах; заявление участником дела, который оспаривает судебное решение о нарушении правил юрисдикции при рассмотрении дела в судах предыдущих инстанций.

Напомним, в первом чтении парламентарии приняли данный закон 12 сентября.

Добавим также, Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления".

Однако Верховный суд просит отложить принятие закона президента Украины Зеленского о судебной реформе.

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