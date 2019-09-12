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Рада поддержала за основу закон о разгрузке Большой палаты Верховного суда

Новости » Политика    12.09.2019 - 17:49
Рада поддержала за основу закон о разгрузке Большой палаты Верховного суда
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

За документ проголосовали 262 нардепа

Верховная Рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №1026 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об основаниях передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного суда и по поводу сроков возврата административных дел", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 262 нардепа.

"Значительное количество дел передается в Большую палату Верховного суда только из-за безосновательной ссылки участников дела на нарушение судами предметной и субъектной юрисдикции, а кассационный суд лишен возможности реагировать в правовом поле на такие злоупотребления со стороны участников дела", - указано в пояснительной записке.

Вышеупомянутое приводит к чрезмерной искусственной загрузке Большой палаты суда.

Предлагается определить, что передача кассационными судами судебных дел на рассмотрение Большой палаты ВС на основании нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции, происходит при совокупном наличии таких оснований: наличие различной судебной практики в подобных спорах в кассационных судах других юрисдикций; отсутствие выводов Большой палаты суда по предметной или субъектной юрисдикции в подобных спорах; заявление участником дела, который оспаривает судебное решение о нарушении правил юрисдикции при рассмотрении дела в судах предыдущих инстанций.

Напомним, ранее ВР поддержала за основу в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления".

Как писало РБК-Украина, депутаты планируют внести изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде: Рада приняла за основу в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №1025. За его принятие проголосовали 345 парламентариев.

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