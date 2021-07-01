Рада приняла закон о публичных закупках на время карантина: что он предусматривает

Закон поддержали 355 нардепов.

Согласно документу, на период карантина из-за коронавируса действие закона "О публичных закупках" не распространяется на случаи, если предметом закупки являются:

лекарственные средства,

вакцины,

медицинские, иммунобиологические препараты, расходные материалы для оказания медицинской помощи больным COVID-19,

медицинские изделия для вакцинации от COVID-19,

медоборудование для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19,

системы снабжения медицинских газов, необходимые для выполнения мероприятий по противодействию COVID-19.

Подчеркивается, что перечень таких лекарственных средств и порядок их закупки утверждает Кабмин.

"По результатам такой закупки в электронной системе закупки заказчик публикует отчет о договоре о закупке, заключенный без использования электронной системы закупок, договор о закупке и все приложения к нему, отчет о выполнении договора о закупке", - говорится в тексте документа.

В законе прописано, что во время карантина закупка товаров (кроме указанных в перечне выше) и услуг, необходимых для выполнения мероприятий по противодействию коронавируса, происходит в порядке, установленным ЗУ "О публичных закупках" для упрощенных закупок.

В пояснительной записке подчеркивается, что ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" позволил власти оперативно реагировать на вызовы, связанные с возникновением и распространением коронавирусной болезни.

Однако возникли и определенные коррупционные риски.

"Есть отдельные случаи, когда медицинские учреждения закупали товар, цена за единицу которого была в разы выше фактической, а также когда проводились закупки товара сомнительного качества и эффективности по откровенно завышенным ценам вне тендерной процедуры", - отмечают нардепы.

Всего в 2020 году вне конкурентной процедуры были проведены 130 тысяч ковидних закупок на 27,1 млрд гривен, определенная часть из которых была неэффективной. За период января-апреля этого года таких процедур было 41 тысяча на сумму 7,4 млрд гривен.