Рада ухвалила закон про публічні закупівлі на час карантину: що він передбачає

Закон підтримали 355 нардепів.

Згідно з документом, на період карантину через коронавірус дія закону "Про публічні закупівлі" не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

лікарські засоби,

вакцини,

медичні, імунобіологічні препарати, розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим на COVID-19

медичні вироби для вакцинації від COVID-19,

медобладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19,

системи постачання медичних газів, необхідні для виконання заходів з протидії COVID-19.

Підкреслюється, що перелік таких лікарських засобів та порядок їх закупівлі затверджує Кабмін.

"За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю", - сказано у тексті документу.

У законі прописано, що під час карантину закупівля товарів (крім вказаних у переліку вище) та послуг, необхідних для виконання заходів з протидії коронавірусу, здійснюється у порядку, встановленим ЗУ "Про публічні закупівлі" для спрощених закупівель.

У пояснювальній записці підкреслюється, що ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)" дозволив владі оперативно реагувати на виклики, пов’язані з виникненням та поширенням коронавірусної хвороби.

Однак виникли і певні корупційні ризики.

"Наявні непоодинокі випадки, коли медичні установи закуповували товар, ціна за одиницю якого була у рази вищою за фактичну, а також коли проводились закупівлі товару сумнівної якості та ефективності за відверто завищеними цінами поза тендерною процедурою", - зазначають нардепи.

Загалом у 2020 році поза конкурентною процедурою було проведено 130 тисяч ковідних закупівель на 27,1 млрд гривень, певна частина з яких була неефективною. За період січня-квітня цього року таких процедур було 41 тисяча на суму 7,4 млрд гривень.