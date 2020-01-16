Рада приняла закон о полном среднем образовании

Закон регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию
Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №0901 "О среднем образовании". За него проголосовали 327 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.
Необходимость принятия закона обусловливается потребностью в нормативном обеспечении реформирования системы общего среднего образования, начатого после принятия Закона Украины "Об образовании" в 2017 году.
Закон регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию, в частности:
Законом предусмотрено, что полное общее среднее образование приобретается на следующих уровнях:
начальное образование - первый уровень полного общего среднего образования, предполагает выполнение учеником требований к результатам обучения, определенных государственным стандартом начального образования;
базовое среднее образование - второй уровень полного общего среднего образования, предполагает выполнение учеником требований к результатам обучения, определенных государственным стандартом базового среднего образования;
профильное среднее образование - третий уровень полного общего среднего образования, предполагает выполнение учеником требований к результатам обучения, определенных государственным стандартом профильной среднего образования.
Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня, 13 января, подписал законопроект №0976 о поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт" со своими предложениями.