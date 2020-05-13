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Рада отправила на доработку законопроект об оборонных закупках 

Новости » Политика     13.05.2020 - 15:56
Рада отправила на доработку законопроект об оборонных закупках 
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон должен гармонизировать правила оборонных закупок со стандартами стран-партнеров НАТО и ЕС

Верховная рада отправила на второе повторное чтение законопроект №2398-д "Об оборонных закупках", передает корреспондент РБК-Украина.

Принятие закона во втором чтении поддержали лишь 220 нардепов. А за его направление на доработку в комитет проголосовали 236 парламентариев.

Согласно с пояснительной запиской к проекту закона, его принятие должно было обеспечить гармонизацию правил оборонных закупок со стандартами стран-партнеров НАТО и ЕС.

Документом было предусмотрено утверждение типовых государственных контрактов; четко определены полномочия Минобороны и Минэкономики в части осуществления закупок.

Также в законе прописано:

  • постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, используемых в соответствующих стандартах НАТО;
  • предоставление возможности госзаказчикам осуществлять закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения с прозрачными и конкурентными процедурами, а также осуществлять закупки по импорту;
  • осуществление закупок в рамках трехлетнего планирования;
  • установления госзаказчиком дополнительных критериев отбора с целью обеспечения безопасности информации с ограниченным доступом (обеспечение сохранности секретной и конфиденциальной информации) и безопасности снабжения (своевременное и надежное выполнение договора).

Напомним, данный законопроект Рада одобрила за основу в начале декабря. За него проголосовали 293 парламентария.

Как писало РБК-Украина ранее, парламентский комитет по национальной безопасности и обороне рекомендовал народным депутатам принять законопроект № 2398-д "Об оборонных закупках". Документ был внесен на рассмотрение Рады 7 ноября.

Теги Новости Украины обороназакупкиВерховная Рада
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