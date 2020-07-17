Рада ухвалила закон про оборонні закупівлі для зниження рівня їх таємності

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи ухвалили у другому читанні відповідний законопроект №2398-д

Верховна рада остаточно ухвалила закон про оборонні закупівлі для зниження рівня їх таємності. Відповідний законопроект №2398-д у другому читанні підтримали 276 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон визначає, що оборонні закупівлі - це здійснення державним замовником закупівель товарів, робіт і послуг, призначених для виконання держпрограм у сферах національної безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони.

У документі також прописали поняття "вартість життєвого циклу товарів, робіт і послуг оборонного призначення" та "державне гарантування якості". Під останнім мається на увазі встановлення уповноваженим органом з державного гарантування якості відповідності процесів забезпечення якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення вимогам держконтрактів (договорів).

Крім того, закон визначив поняття план якості. Вказано, що це документ, який встановлює вимоги до діяльності (процесів), розподілу відповідальності та управління відповідними ресурсами, що мають застосовуватися до конкретних товарів, робіт і послуг для забезпечення їх якості під час виконання держконтракту.

Документ передбачив виключно для національних виробників можливість збільшення гранично допустимого рівня рентабельності виконання контрактів при закупівлях без застосування конкурентних процедур.

Головний орган у сфері планування оборонних закупівель - визначений Кабінетом міністрів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику.

Даний закон будуть застосувати за умови, якщо вартість предмета закупівлі для товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, для робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони - 1,5 мільйона гривень, визначених цим законом держзамовників, які здійснюють оборонні закупівлі.

При цьому держзамовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення застосування норм цього закону.

Однак дія цього документу не поширюється на закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення - Агенцію НАТО з підтримки та постачання, а також спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, перелік яких визначений КМУ, а також через механізми Програми уряду США "Міжнародні військові продажі".

Підкреслимо, взимку радник міністра оборони України Артур Переверзєв підкреслював, що цей проект закону "покликаний системно знизити рівень таємності закупівель озброєння та військової техніки".

Нагадаємо, цей законопроект Рада схвалила за основу на початку грудня минулого року, за нього проголосували 293 парламентарії.