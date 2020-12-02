ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Рада одобрила закон для защиты местных бюджетов: что изменится

Украина, Среда 02 декабря 2020 16:46
Рада одобрила закон для защиты местных бюджетов: что изменится
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, чтобы не допустить разбалансировку местных бюджетов. За соответствующий проект закона №3118 проголосовали 305 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

В пояснительной записке подчеркивается, что в течение 2018-2019 годов в отдельных областях наблюдается негативная тенденция искусственного изменения местонахождения коммунальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся на балансе облсоветов.

Искусственное изменение местонахождения таких КП причиняет вред бюджетам тех административно-территориальных единиц, в которых соответствующие юридические лица фактически находятся.

Закон же делает невозможным изменение места регистрации этих объектов в одностороннем порядке районными и областными советами.

В документе прописана обязанность получения разрешения для районных и облсоветов при смене места регистрации указанных объектов от сельских, поселковых, городских и районных в городах советов.

Напомним, ранее ВР во втором чтении одобрила законопроект №3651-д о реорганизации обществ и районов.

В парламенте подчеркивали, что без принятия этого закона органы местного самоуправления в новосозданных общинах и районах не смогли бы полноценно функционировать. Невозможно было бы и создать новые РГА.

Как писало РБК-Украина, в Украине появятся новые районы: Верховная рада приняла за основу и в целом соответствующее постановление Кабинета министров.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Верховная РадаМестные выборы

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь