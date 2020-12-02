Рада одобрила закон для защиты местных бюджетов: что изменится

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, чтобы не допустить разбалансировку местных бюджетов. За соответствующий проект закона №3118 проголосовали 305 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

В пояснительной записке подчеркивается, что в течение 2018-2019 годов в отдельных областях наблюдается негативная тенденция искусственного изменения местонахождения коммунальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся на балансе облсоветов.

Искусственное изменение местонахождения таких КП причиняет вред бюджетам тех административно-территориальных единиц, в которых соответствующие юридические лица фактически находятся.

Закон же делает невозможным изменение места регистрации этих объектов в одностороннем порядке районными и областными советами.

В документе прописана обязанность получения разрешения для районных и облсоветов при смене места регистрации указанных объектов от сельских, поселковых, городских и районных в городах советов.

Напомним, ранее ВР во втором чтении одобрила законопроект №3651-д о реорганизации обществ и районов.

В парламенте подчеркивали, что без принятия этого закона органы местного самоуправления в новосозданных общинах и районах не смогли бы полноценно функционировать. Невозможно было бы и создать новые РГА.

Как писало РБК-Украина, в Украине появятся новые районы: Верховная рада приняла за основу и в целом соответствующее постановление Кабинета министров.