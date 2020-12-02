Рада схвалила закон для захисту місцевих бюджетів: що зміниться

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховна рада схвалила у другому читанні законопроект для недопущення розбалансування місцевих бюджетів. За відповідний проект закону №3118 проголосували 305 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

У пояснювальній записці підкреслюється, що протягом 2018-2019 років в окремих областях спостерігається негативна тенденція штучної зміни місцезнаходження комунальних підприємств, установ та організацій, що перебувають на балансі в облрад.

Штучна зміна місцезнаходження таких КП заподіює шкоду бюджетам тих адміністративно-територіальних одиниць, в яких відповідні юридичні особи фактично знаходяться.

Закон же унеможливлює зміну місця реєстрації цих об'єктів в одноосібному порядку районними та обласними радами.

У документі прописаний обов'язок отримання дозволу для районних і облрад при зміні місця реєстрації зазначених об'єктів від сільських, селищних, міських і районних у містах рад.

Нагадаємо, раніше ВР у другому читанні схвалила законопроект №3651-д про реорганізацію громад і районів.

У парламенті підкреслювали, що без ухвалення цього закону органи місцевого самоврядування у новостворених громадах і районах не змогли б повноцінно функціонувати. Неможливо було б і створити нові РДА.

Як писало РБК-Україна, в Україні з'являться нові райони: Верховна рада прийняла за основу і в цілому відповідну постанову Кабінету міністрів.