Рада прийняла закон про зміни у складі наглядових рад державних банків

"За" проголосували 263 парламентарія

Парламент підтримав за основу і в цілому в першому читанні законопроект №8331-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування фінансового сектору в Україні", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 263 нардепа.

Проектом передбачається статтю 7 закону "Про банки і банківську діяльність" викласти в новій редакції. У новій редакції визначається, що наглядова рада держбанку складається з дев'яти членів, з яких шість членів повинні бути незалежними, а три члена - представниками держави пропорційно від президента, Кабінету міністрів і Верховної ради України.

Проектом визначається перелік критеріїв, яким повинні відповідати незалежні члени наглядової ради та представники держави в наглядовій раді державного банку. Для визначення претендентів на посади членів наглядової ради держбанку Кабмін утворює конкурсну комісію, до складу якої входять один представник від президента України, три представники від уряду і один представник парламенту.

Крім того, законом також регулюється організація готівкового грошового обігу. Зокрема, Нацбанку надається право делегувати свої повноваження в частині забезпечення регіонів готівкою уповноваженим банкам відповідно до окремої ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, які будуть забезпечувати зберігання запасів готівки центрального банку і проводити його вирішення операції з ними.

"Законодавча пропозиція дозволить вдосконалити організацію готівкового грошового обігу шляхом забезпечення потреб економіки регіонів банкнотами та монетами всіх номіналів і побудувати ефективну структуру готівки в обігу в середньо - і довгостроковій перспективі, зменшивши при цьому операційні витрати Національного банку України", - пояснюють автори проекту

Також законом усуваються перешкоди для Фонду гарантування вкладів фізичних осіб реалізовувати покладені на нього законом обов'язки в частині завершення процедури ліквідації банку і припинення банку як юридичної особи при нульовому ліквідаційному балансі, а також унормування питання включення фонду до переліку неприбуткових організацій для збільшення обсягів відшкодування фондом кредитів Міністерству фінансів України і Національного банку України

Нагадаємо, наприкінці березня Верховна рада України відхилила законопроект про незалежні наглядові ради у державних банках. Відповідний законопроект №7180 у першому читанні підтримали лише 187 нардепів із 226 необхідних.