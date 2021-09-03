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Минфин прогнозирует ускорение экономики Украины в конце года

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Украина, Пятница 03 сентября 2021 13:47
Минфин прогнозирует ускорение экономики Украины в конце года Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министр финансов Украины Сергей Марченко ожидает, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2021 года вырастет минимум на 4%. Инфляция составит около 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на Марченко на 7-м Украинском финансовом форуме группы ICU, который транслировался на Youtube.

Как отметил министр, последние оценки инвестбанков и международных финансовых организаций в отношении Украины являются сдержанными. Однако на конец года приходятся основные капитальные инвестиции и основные расходы.

"Ситуация будет лучше, чем дают оценки аналитики, основываясь на результатах ВВП второго квартала", - сказал он.

Министр напомнил, что основным драйвером экономики Украины сейчас является частное потребление, а розничный товарооборот растет на 13-14%. Кроме того, ожидается рост в строительстве.

"Я думаю, что 4% роста ВВП, как минимум, будет у нас в этом году", - сказал министр.

Кроме того, он выразил надежду, что инфляцию в 2021 году удастся удержать в пределах 10% и добавил, что "Минфин не заинтересован в раскручивании маховика инфляции".

Напомним, ВВП Украины во втором квартале 2021 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Рост зафиксирован на фоне обвала 2020 года, когда экономика упала на 11,2%.

Ранее Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Экономика сократилась на 4,0%.

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