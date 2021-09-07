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Рада прийняла закон про індустріальні парки: що він пропонує

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Київ, Вівторок 07 вересня 2021 14:16
Рада прийняла закон про індустріальні парки: що він пропонує Фото: Верховна рада (Віталій Носа/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Верховна рада України прийняла закон про індустріальні парки. Відповідне рішення підтримали 290 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Передбачається, що закон дозволить спростити створення і будівництво індустріальних парків. Зокрема, нова редакція визначає об'єкти, які можуть розміщуватися в індустріальному парку.

Рада прийняла закон про індустріальні парки: що він пропонує

Фото: Інфографіка щодо закону (t.me/SlugaNarodu_Official)

Також передбачається компенсація керуючим компаніям та ініціаторам будівництва індустріальних парків у вигляді 50% від витрат на підключення та приєднання до електромереж.

Крім того, учасникам індустріальних парків будуть компенсувати частину процентних платежів за кредитами; частково компенсувати інвестиції в створення виробництва, які були спрямовані протягом перших трьох років роботи в межах індустріального парку.

Нагадавши, Мінфін прогнозує прискорення економіки України в кінці року, в тому числі за рахунок інвестицій.

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