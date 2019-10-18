Рада приняла закон об анбандлинге за основу

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", передает корреспондент РБК-Украина.

Проект закона поддержали 286 нардепов. Кроме того, нардепы одобрили сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению. За это проголосовали 260 депутатов ВР.

Так, законопроект разработан с целью обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа, электрической энергии и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы, оператора системы передачи по протоколу о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

В Хозяйственном кодексе Украины предлагается предусмотреть:

устранение опосредованного контроля над оператором ГТС или оператора системы передачи электроэнергии со стороны правительства путем исключения требования об утверждении КМУ финансового плана;

предоставление Кабинету министров или соответствующему уполномоченному субъекту управления имуществом возможности передать объекты государственной собственности (ГТС) или системы передачи в хозяйственное ведение оператору ГТС или оператору системы передачи электроэнергии;

определение объема прав и обязанностей по модели ISO собственника имущества, переданного оператору ГТС на праве хозяйственного ведения, в части, касающейся его контроля, использования и сохранения в соответствии с требованиями закона "О рынке природного газа";

предоставление возможности новом оператору ГТС или оператору системы передачи электроэнергии использовать государственное имущество на основании права хозяйственного ведения независимо от дальнейших изменений его структуры управления, в том числе, в связи с привлечением иностранного партнера;

При этом в Земельном кодексе планируется:

предвидение возможности предоставления на праве постоянного пользования земельных участков новом оператору ГТС;

обеспечение одновременного перехода прав на объекты ГТС (на праве хозяйственного ведения) к новому оператора ГТС и прекращение права АО "Укртрансгаз" постоянного пользования на участки под такими объектами.

Таким образом будет обеспечено отсутствие случаев, когда имуществом (земельными участками), которое необходимо для осуществления деятельности по транспортировке природного газа, будет продолжать владеть и пользоваться "Укртрансгаз".

В ЗУ "О трубопроводном транспорте" предлагается внести изменения для устранения терминологической несогласованности для возможности отчуждения основных фондов АО "Укртрансгаз", не являются объектами госсобственности, но будут использоваться в процессе осуществления деятельности по транспортировке природного газа.

Кроме того, в закон "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" предлагается внести изменения для установления срока, в течение которого новый оператор должен получить соответствующую лицензию учитывая практику и законодательные требования относительно предыдущих процедур (например, прохождение процедуры сертификации в случае оператора ГТС, которая сама по себе занимает до 6 месяцев).

Изменение касается только случая передачи уполномоченным органом государственного имущества, поэтому не позволит частным лицензиатам злоупотреблять правом передавать имеющуюся лицензию другим юридическим лицам. Изменения позволят новому оператору ГТС на основании части шестой настоящей статьи предоставлять услуги по транспортировке природного газа и иметь статус лицензиата к прохождению собственной процедуры лицензирования.

Подчеркнем, в ЗУ "О Кабинете министров Украины" предлагается внести изменения в статьи с целью устранения проблемных вопросов для прохождения успешной сертификации о наличии полномочий премьер-министра или правительства влиять на принятие решений министерствами в процессе управления корпоративными правами государства в операторе ГТС или операторе системы передачи электроэнергии и соответственно одновременно осуществлять опосредованный контроль над производителями поставщиками электроэнергии или природного газа.

Напомним, сегодня премьер-министр Алексей Гончарук обсудил с фракцией "Слуга народа" вопрос газотранспортной системы. Вопрос возник относительно того, как сформулирована в законе возможность управления этой ГТС. Это вызвало довольно горячую дискуссию.

Ранее Комитет Верховной Рады по энергетике и ЖКУ поддержал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа".

РБК-Украина писало, что глава "Нафтогаза" предупредил о последствиях срыва анбандлинга. По его словам, если Украина не выполнит норм Третьего энергопакета ЕС, Россия может использовать это как повод и не подписать долгосрочный контракт на транзит газа в Европу.