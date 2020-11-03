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Рада схвалила за основу закон для зменшення тиску на платників податків

Україна, Вівторок 03 листопада 2020 17:49
Рада схвалила за основу закон для зменшення тиску на платників податків
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила за основу законопроект №4065 про внесення змін до Податкового кодексу. Документ має сприяти зменшенню тиску контролюючих органів на платників податків.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 263 парламентарі.

Закон уточнює обставини, при яких контрольовані операції не мають ділової мети, при цьому обов'язок доведення таких обставин покладається на контролюючий орган.

Проект уточнює деякі положення трансфертного ціноутворення; підстави припинення адміністративного арешту; положення щодо коригування фінансового результату до оподаткування щодо операцій, які не мають ділової мети; особливості справляння акцизного податку; особливості оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії протягом перехідного періоду; а також положення щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Законопроект також визначає правила оподаткування контрольованих іноземних компаній і надає платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об'єктів оподаткування (з урахуванням обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням у світі COVID-19).

Нагадаємо, Верховна рада планує змінити Податковий кодекс у рамках проекту "інвестиційні няні". Нардепи підтримали за основу відповідний законопроект №3761.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №3760 про "інвестиційних нянь".

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