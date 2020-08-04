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В Кабмине объяснили, что будет со школами и больницами в ликвидированных районах

Вторник 04 августа 2020 08:36
В Кабмине объяснили, что будет со школами и больницами в ликвидированных районах
Фото: врачи (УНИАН)
Автор: Андрей Козловский, Ульяна Безпалько

Территориальное расположение школ и больниц останется прежним

Советник министра развития общин и территорий Иван Лукеря рассказал, что в ликвидированных районах после принятия законопроекта №3651 часть больниц может остаться в собственности районов, а часть отойдет общинам. Однако, территориальное расположение школ и медицинских учреждений останется прежним.

Об этом говорится в материале "Новая карта страны: ликвидация районов повлияет на жизнь украинцев".

По его словам, все школы автоматически перейдут в собственность общин.

"Если же община не в состоянии содержать школы и ребенок не может получать образование, то это плохая община, ее нужно реорганизовать", - сказал Лукеря.

Также он добавил, что больницы постепенно переведут с районного уровня в коммунальную собственность.

"Но больница - это только стены, а сами услуги финансируются через Национальную службу здоровья (НСЗУ)", - пояснил советник министра.

Кроме того, Лукеря отметил, что руководства ведомств, пенсионного фонда, судов, полиции и прокуратуры будут сами решать, как организовать свою сеть под новое административно-территориальное устройство, исходя из нагрузки и доступности.

Ожидается, что управление пенсионного фонда перенесут в новые райцентры, но в пределах района откроются их структурные подразделения.

Напомним, в Украине появятся новые районы; Верховная рада приняла за основу и в целом соответствующее постановление Кабинета министров.

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