Рада приняла за основу закон о регулировании ядерной безопасности

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №5550-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Проект за основу после нескольких неудачных попыток поддержали 240 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Целью проекта является гармонизация законодательства Украины с европейскими требованиями и стандартами, действующими в сфере использования ядерной энергии, установление единых основных норм безопасности для защиты здоровья лиц, находящихся под профессиональным, медицинским облучением, и населения против опасностей, возникающих при ионизирующем излучении.

В частности, актом предлагается урегулировать вопросы ядерной и радиационной безопасности в части уменьшения рисков длительного облучения продуктами радона, а также вопросы радиационной защиты при медицинском облучении.

Также предусматривается урегулировать деятельность по добыче и переработке урановых руд и введение лицензирования переработки урановых руд, учитывая особенности технологического цикла производства уранового концентрата.

Отметим, документом предлагается имплементировать требования статьи 60 Директивы 2013/59/Евратом, а именно предлагается дополнить статью 17 закона "О защите человека от влияния ионизирующего излучения" требованиями безопасности, которым должно соответствовать современное медицинское радиологическое оборудование.

"Ежегодно в Украине производится более 50 млн радиологических исследований. Наибольший вклад в облучение населения от искусственных источников ионизирующего излучения вносит облучение за счет медицинских процедур. При этом вклад медицинского диагностического облучения в коллективную дозу облучения населения от искусственных источников может достичь 80% (только от флюорографического скрининга, проводимого в Украине в рамках программы диагностики заболевания туберкулезом - 44%)", - отмечают авторы в пояснительной записке.

Подчеркнем, данные Государственного регистра источников ионизирующего излучения свидетельствуют, что в Украине используется 10 069 рентгеновских диагностических аппаратов, эксплуатируемых более 30-60 лет. Для сравнения: в европейских странах срок эксплуатации такого рентгеновского оборудования составляет не более 10 лет. Например, пленочные флюорографические рентгеновские аппараты запрещены во всех странах ЕС, а в Украину они до сих пор продолжаются активно ввозиться.

"Принятие предложенных изменений в законодательство (законопроект №5550) обеспечит прекращение ввоза в Украину, производство в Украине некачественного рентгеновского диагностического оборудования... Речь не идет о запрете использования всех рентгеновских аппаратов и закрытия рентгенологических кабинетов!" - уверяют авторы проекта.

Напомним, в апреле 2018-го парламент отправил на доработку законопроект №5550 об урегулировании ядерной безопасности. В ходе рассмотрения проекта ряд нардепов отметил, что принятие закона может грозить закрытием рентгенологических кабинетов.

Как писало РБК-Украина, летом прошлого года директор Национального института рака Елена Колесник подчеркивала, что в ближайшие годы как в Украине, так и в мире будет отмечаться рост заболеваемости злокачественными новообразованиями.