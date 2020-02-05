Рада приняла за основу закон в рамках реформы патентного законодательства

За закон в рамках реформы патентного законодательства проголосовали 369 нардепов
Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2259 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно реформы патентного законодательства)", передает корреспондент РБК-Украина.
За документ проголосовали 369 нардепов. Документом предлагается:
Кроме того, согласно пояснительной записке, проектом также предложены механизмы, которые будут способствовать достижению баланса интересов между патентной монополией и правом каждого человека на доступность лекарств.
"Недопустимо, когда в Украине цены на некоторые лекарственные средства в десятки раз превышающие стоимость у наших европейских партнерах. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения предложен ряд новаций, которые позволят существенно уменьшить количество "вечнозеленых" патентов", - сказано в записке.
Напомним, 4 февраля парламент принял за основу законопроект №2258 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбу с патентным троллингом".