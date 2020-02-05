Рада схвалила за основу закон у рамках реформи патентного законодавства

Верховна рада України прийняла за основу у першому читанні законопроект №2259 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 369 нардепів. Документом пропонується:

розширити перелік об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона;

передбачити можливість подання заявок в електронній формі;

надати право будь-якій особі подати мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід;

уточнити порядок надання додаткової охорони прав на винаходи;

розширити перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі);

передбачити можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку ("post-grant opposition");

Крім того, відповідно до пояснювальної записки, проектом також запропоновані механізми, які сприятимуть досягненню балансу інтересів між патентною монополією та правом кожної людини на доступність ліків.

"Неприпустимо, коли в Україні ціни на деякі лікарські засоби в десятки разів перевищують вартість у наших європейських партнерах. За рекомендацію Всесвітньої організації охорони здоров’я запропоновано ряд новацій, які дозволять суттєво зменшити кількість "вічнозелених" патентів", - сказано у записці.

Нагадаємо, 4 лютого парламент схвалив за основу законопроект №2258 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом".