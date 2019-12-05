Рада прийняла за основу закон про запобігання політичній корупції

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ підтримали 305 народних депутатів

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №2336 "Про внесення змін у деякі закони України щодо запобігання та протидії політичній корупції". За документ проголосували 305 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, парламентарії підтримали скорочену процедуру підготовки закону до другого читання.

зокрема, документом передбачається заміна "паперової" фінансової звітності партій електронною звітністю. Після створення і запуску Національним агентством з питань запобігання корупція електронної системи звітності, уповноважені представники партій зможуть заповнювати фінансові звіти партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру онлайн безпосередньо на сайті Назка і подавати їх у нацагентства засобами відповідної електронної системи Це дозволить зменшити навантаження на представників партій, відповідальних за складання та подання фінансової звітності.

Також пропонується виключити норму чинного закону "Про політичні партії в Україні", яка передбачає обов'язковість заповнення і подання банки донорами партій заяв про відповідність здійснюваних внесків на підтримку партій встановленим обмеженням щодо розміру та джерел відповідних внесків.

Проектом передбачена можливість здійснення внесків на підтримку партій через платіжні системи, в тому числі онлайн, за умови, що такі системи дозволять чітко ідентифікувати донора і призначення здійснюваного платежу.

Документ також пропонує виключити із закону "Про політичні партії в Україні" положення, згідно з яким забороняється здійснення внесків на підтримку партій особами, мають непогашений податковий борг - незалежно від розміру такого боргу, а також положення чинного закону, за яким здійснення внесків забороняється юридичними особами, бенефіціарами яких є народні депутати та депутати місцевих рад

Нагадаємо, 25 листопада Комітет ВР з питань антикорупційної політики рекомендував парламенту ухвалити закон №2336 про запобігання політичній корупції.

Також РБК-Україна писало, що комітет з питань антикорупційної політики раніше визнав корупційними два законопроекти про проведення референдуму.