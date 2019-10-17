Рада приняла за основу закон об оперативно-розыскных подразделениях ГПСУ

Фото: заседание Совета (РБК-Украина)

За законопроект проголосовали 264 нардепа

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2161 "О внесении изменений в закон "Об оперативно-розыскной деятельности" относительно совершенствования деятельности Государственной пограничной службы Украины". За него проголосовали 264 депутата ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, по состоянию на сегодня, оперативно-розыскные подразделения действуют лишь в составе Администрации ГПСУ и ее региональных управлений, а в органах пограничной службы, которые непосредственно выполняют задачи по охране государственной границы, такие подразделения отсутствуют.

Законопроектом предусмотрены изменения абзаца шестой части первой статьи 5 закона "Об оперативно-розыскной деятельности", которыми совершенствуется деятельность Госпогранслужбы Украины в части осуществления оперативно-розыскной деятельности подразделениями обеспечения собственной безопасности, обеспечение внутренней безопасности, оперативного документирования, оперативно-розыскными и т. п.

"Учитывая то, что органы Государственной пограничной службы Украины не имеют в своем штате оперативно-розыскные подразделения, они охраняют вверенный им участок государственной границы Украины без учета сил и средств оперативно-розыскных подразделений. Указанное существенно ухудшает способность Государственной пограничной службы Украины адекватно реагировать на криминогенную обстановку в приграничье, противодействовать криминальным правонарушениям, совершаемых на государственной границе", - указано в пояснительной записке.

Напомним, 2 октября Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1208-2 "О Бюро финансовых расследований", которым предлагается ликвидация налоговой милиции. За проект проголосовали 270 нардепов.