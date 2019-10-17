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Рада схвалила за основу закон про оперативно-розшукові підрозділи ДПСУ

Новини » Політика    17.10.2019 - 18:01
Рада схвалила за основу закон про оперативно-розшукові підрозділи ДПСУ
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

За законопроект проголосували 264 нардепи

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №2161 "Про внесення змін до закону "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України". За нього проголосували 264 депутати ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, станом на сьогодні, оперативно-розшукові підрозділи діють лише у складі Адміністрації ДПСУ та її регіональних управлінь, а в органах прикордонної служби, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону, такі підрозділи відсутні.

Законопроектом передбачені зміни до абзацу шостого частини першої статті 5 закону "Про оперативно-розшукову діяльність", якими вдосконалюється діяльність Держприкордонслужби України у частині здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами забезпечення власної безпеки, забезпечення внутрішньої безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими тощо.

"Враховуючи те, що органи Державної прикордонної служби України не мають у своєму штаті оперативно-розшукових підрозділів, вони охороняють ввірену їм ділянку державного кордону України без врахування сил та засобів оперативно-розшукових підрозділів. Зазначене суттєво погіршує спроможність Державної прикордонної служби України адекватно реагувати на криміногенну обстановку у прикордонні, протидіяти кримінальним правопорушенням, що вчиняються на державному кордоні", - вказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 2 жовтня Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1208-2 "Про Бюро фінансових розслідувань", яким пропонується ліквідація податкової міліції. За проект проголосували 270 нардепів.

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