Рада приняла за основу закон о национальном сопротивлении
Фото: в Украине принято за основу закон о национальном сопротивлении (Виталий Носач, РБК-Украина)
16 декабря Верховная рада Украины приняла за основу проект "Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления (№ 6302). Проголосовали "за" 256 народных депутатов, "против" - 5, "воздержались" - 84, не голосовали - 22 народных избранника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады в Telegram.
Законопроектом:
- регулируется вопрос полномочий Кабинета Министров Украины и военного командования по вопросам выполнения правового режима военного положения;
- уточняются полномочия органов военного управления Вооруженных Сил Украины, в том числе Командование Сил специальных операций ВСУ, являющееся организатором движения сопротивления;
- регулируется вопрос денежного вознаграждения лицам, проходящим военную службу во время особого периода;
- регулируются вопросы порядка и условия подчинения Национальной гвардии Украины при введении правового режима военного положения.
Напомним, народные депутаты Украины 16 декабря приняли за основу проект Закона об установлении уголовной ответственности за проявления антисемитизма. Проголосовали "за" - 250, "против" -1, "воздержались" - 79, не голосовали - 36 народных избранников.