Рада прийняла за основу закон про національний спротив
Фото: в Україні прийнято за основу закон про національний опір (Віталій Носач, РБК-Україна)
16 грудня Верховна рада України прийняла за основу проект "Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України" про уточнення завдань та основ підготовки та ведення національного опору (№ 6302). Проголосували "за" 256 народних депутатів, "проти" - 5, "утрималися" - 84, не голосували - 22 народні обранці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Верховної ради в Telegram.
Законопроектом:
- регульовується питання повноважень Кабінету Міністрів України та військового командування з питань виконання правового режиму воєнного стану;
- уточнюються повноваження органів військового управління Збройних Сил України, у тому числі Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, яке є організатором руху опору;
- урегульовується питання грошової винагороди особам, що проходять військову службу під час особливого періоду;
- урегульовується питання порядку та умови підпорядкування Національної гвардії України під час уведення правового режиму воєнного стану.
Нагадаємо, народні депутати України 16 грудня прийняли за основу проект Закону про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму. Проголосували "за" - 250, "проти" -1, "утрималися" - 79, не голосували - 36 народних обранців.