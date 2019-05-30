Рада приняла за основу закон о модернизации сержантской службы в ВСУ

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №10181 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении воинского долга и прохождении военной службы)". За документ после ряда неудачных попыток проголосовал 231 парламентарий, передает корреспондент РБК-Украина.

В пояснительной записке отмечается, что принятие данного закона позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонки "NATO Code" по STNAG 2116.

Также документ должен повысить роль сержантского и старшинского состава ВСУ в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке и выполнении ими задач по назначению, создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождению украинцами военной службы по контракту и способствовать переходу Вооруженных сил Украины на профессиональную основу, по образцу армий западноевропейского образца.

Напомним, в феврале Рада провалила в первом чтении законопроект №6372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о воинских званиях военнослужащих", которым звания украинских военнослужащих предлагалось привести в соответствие со стандартами НАТО.

В частности, проектом предлагалось, что нынешние воинские звания - рядовой, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик, заменят на: солдат, старший солдат, сержант, старший сержант, главный сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

Как писало РБК-Украина ранее, в середине декабря прошлого года ВР приняла за основу закон о военной стандартизации в соответствии с требованиями НАТО.