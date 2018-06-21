Рада приняла за основу изменения в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с запуском ВАКС

Принятие проекта необходимо для предотвращения возникновения законодательных коллизий

Верховная рада Украины поддержала в первом чтении за основу законопроект №7441 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ за основу поддержали 237 парламентариев.

Так, принятие проекта необходимо для предотвращения возникновения законодательных коллизий и успешного начала деятельности Высшего антикоррупционного суда.

Документом предусматривается внести изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", предусмотрев, в частности, детализацию регулирования вопросов деятельности палат высших специализированных судов, закрепление в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии определенной институциональной автономности апелляционной палаты высшего специализированного суда.

Предлагается определить, что апелляционная палата высшего специализированного суда действует в его составе на основе институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии. Для нее предусмотрено определение Государственной судебной администрацией Украины по согласованию с Высшим советом правосудия количества судей в пределах общего количества судей высшего специализированного суда, наделение главы палаты полномочиями согласовывать проект сметы Высшего антикоррупционного суда в части финансирования деятельности апелляционной палаты и использования бюджетных средств, предусмотренных на содержание апелляционной палаты.

При этом на голову апелляционной палаты возлагаются (кроме полномочий, предусмотренных для секретаря судебной палаты) полномочия по представительству апелляционной палаты перед органами госвласти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами по вопросам ее деятельности, информирования собрания судей высшего специализированного суда и Верховного суда о результатах обобщения судебной практики, содействие выполнению требований по поддержанию квалификации судей палаты, повышение их профессионального уровня.

Также предлагается определение высших специализированных судов главными распорядителями средств государственного бюджета Украины, а также определение отдельной строкой расходов на содержание апелляционной палаты высшего специализированного суда в госбюджете.

Проектом также нормируется деятельность Службы судебной охраны, ее статус, полномочия, порядок прохождения службы, вопросы социальной защиты сотрудников.

Кроме этого, документом вносятся изменения в отдельные нормы процессуального законодательства с целью усовершенствования правового регулирования процедур передачи дела из одного суда в другой, определение состава суда, обжалование судебных решений.

Напомним, парламент принял за основу и в целом законопроект №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда" (ВАКС). За документ проголосовали 265 нардепов.