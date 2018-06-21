Рада прийняла за основу зміни до закону про судоустрій і статус суддів у зв'язку із запуском ВАКС

Прийняття проекту необхідне для запобігання виникненню законодавчих колізій

Верховна рада України підтримала у першому читанні за основу законопроект №7441 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищий антикорупційний суд", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ за основу підтримали 237 парламентарів.

Так, прийняття проекту необхідне для запобігання виникненню законодавчих колізій та успішного започаткування діяльності Вищого антикорупційного суду.

Документом передбачається внести зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", передбачивши, зокрема, деталізацію регулювання питань діяльності палат вищих спеціалізованих судів, закріплення, зважаючи на рекомендації Венеціанської Комісії, певної інституційної автономності апеляційної палати вищого спеціалізованого суду.

Пропонується визначити, що апеляційна палата вищого спеціалізованого суду діє у його складі на засадах інституційної, організаційної, кадрової та фінансової автономії. Для неї передбачено визначення Державною судовою адміністрацією України за погодженням із Вищою радою правосуддя кількості суддів у межах загальної кількості суддів вищого спеціалізованого суду, наділення голови палати повноваженнями погоджувати проект кошторису Вищого антикорупційного суду в частині фінансування діяльності апеляційної палати та використання бюджетних коштів, передбачених на утримання апеляційної палати.

При цьому на голову апеляційної палати покладаються (крім повноважень, передбачених для секретаря судової палати) повноваження з представництва апеляційної палати перед органами держвлади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами з питань її діяльності, інформування зборів суддів вищого спеціалізованого суду та Верховного суду про результати узагальнення судової практики, сприяння виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів палати, підвищення їхнього професійного рівня.

Також пропонується визначення вищих спеціалізованих судів головними розпорядниками коштів державного бюджету України, а також визначення окремим рядком видатків на утримання апеляційної палати вищого спеціалізованого суду у держбюджеті.

Проектом також унормовується діяльність Служби судової охорони, її статус, повноваження, порядок проходження служби, питання соціального захисту співробітників.

Крім цього, документом вносяться зміни до окремих норм процесуального законодавства з метою удосконалення правового регулювання процедур передачі справи з одного суду до іншого, визначення складу суду, оскарження судових рішень.

Нагадаємо, парламент схвалив за основу і в цілому законопроект №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду" (ВАКС). За документ проголосували 265 нардепів.