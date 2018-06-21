Парламент одобрил закон о запуске ВАКС

Законом предусматривается создать Высший антикоррупционный суд с местонахождением в Киеве

Парламент одобрил за основу и в целом законопроект №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда" (ВАКС), передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 265 нардепов.

Законом предусматривается создать Высший антикоррупционный суд с местонахождением в городе Киеве и поручить Кабмину обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью. При этом подчеркивается, что расходы, связанные с реализацией положений закона, будут осуществляться за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины на 2018 год.

В разделе "Заключительные положения" уточняется, что данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Кабинету министров Украины поручается осуществить в пределах компетенции мероприятия, связанные с образованием Высшего антикоррупционного суда, а Государственной судебной администрации - принять меры, необходимые для реализации документа.

Напомним, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки приветствовал закон об антикоррупционном суде.

Стоит отметить, что Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от Украины отмены противоречивой нормы об апелляции в законе "О Высшем антикоррупционном суде".