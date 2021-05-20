ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада приняла за основу изменения в Бюджетный кодекс для привлечения частных инвестиций

Новина українською →
Украина, Четверг 20 мая 2021 16:40
Рада приняла за основу изменения в Бюджетный кодекс для привлечения частных инвестиций Фото: для привлечения инвесторов Рада приняла за основу изменения в Бюджетный кодекс (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс для привлечения частных инвестиций. Народные депутаты поддержали в первом чтении соответствующий законопроект №5090.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Закон поддержали 275 нардепов.

Документ предусматривает право заключения долгосрочных обязательств в рамках государственно-частного партнерства. Обязательства могут брать на себя распорядители бюджетных средств, которые являются государственными партнерами (концессиедателями) в соответствии с договором, заключенным в рамках ГЧП.

Устанавливаются требования по поводу общего ежегодного объема долгосрочных обязательств в рамках ГЧП (концессии).

В законе прописано, что средства Государственного дорожного фонда направляются на плату за эксплуатационную готовность автодорог общего пользования государственного значения, построенных в рамках выполнения договора, заключенного в рамках государственно-частного партнерства.

В Кабинете министров отмечают, что такие изменения придадут уверенности частным партерам (концессионерам) в исполнении государством своих обязательств и функционировании механизма ГЧП.

"Инвестированные средства в реализацию масштабных проектов на условиях ГЧП, в том числе концессии, будут способствовать модернизации существующей и созданию новой инфраструктуры Украины в социальной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной сферах и предоставлению качественных услуг для населения", - указано в пояснительной записке.

Напомним, в начале апреля Кабинет министров создал государственное предприятие "Национальный фонд инвестиций Украины" ("Нацинвестфонд"). Также правительство утвердило устав ГП.

Как писало РБК-Украина, 19 марта глава государства Владимир Зеленский распорядился создать национальный фонд инвестиций.

Ранее в Украине вступил силу закон об "инвестиционных нянях".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика инвестиции Верховная Рада Бюджетный кодекс
NEWS
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
DAILY
Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют