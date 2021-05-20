Рада приняла за основу изменения в Бюджетный кодекс для привлечения частных инвестиций

Верховная рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс для привлечения частных инвестиций . Народные депутаты поддержали в первом чтении соответствующий законопроект №5090.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Закон поддержали 275 нардепов.

Документ предусматривает право заключения долгосрочных обязательств в рамках государственно-частного партнерства. Обязательства могут брать на себя распорядители бюджетных средств, которые являются государственными партнерами (концессиедателями) в соответствии с договором, заключенным в рамках ГЧП.

Устанавливаются требования по поводу общего ежегодного объема долгосрочных обязательств в рамках ГЧП (концессии).

В законе прописано, что средства Государственного дорожного фонда направляются на плату за эксплуатационную готовность автодорог общего пользования государственного значения, построенных в рамках выполнения договора, заключенного в рамках государственно-частного партнерства.

В Кабинете министров отмечают, что такие изменения придадут уверенности частным партерам (концессионерам) в исполнении государством своих обязательств и функционировании механизма ГЧП.

"Инвестированные средства в реализацию масштабных проектов на условиях ГЧП, в том числе концессии, будут способствовать модернизации существующей и созданию новой инфраструктуры Украины в социальной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной сферах и предоставлению качественных услуг для населения", - указано в пояснительной записке.