Бюджет на следующий год: как изменятся субсидии

Кабинет министров заложил в проекте государственного бюджета на 2021 год расходы на субсидии сумму 36,6 млрд грн. Это на 6,9% (на 2,7 млрд грн) меньше, чем в 2020 году (39,3 млрд грн).

Об этом свидетельствует пояснительная записка к законопроекту №4000, который доступен на сайте Рады.

Кроме того, глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что на выплату льгот и жилищных субсидий предусмотрено на 561 млн гривен меньше, чем в 2020 году.

"Это приведет к подорожанию жилых коммунальных услуг и увеличению количества получателей субсидий, а следовательно запланированных расходов", - заявил он.

Напомним, Верховная рада начала рассмотрение государственного бюджета на 2021 год. Парламентарии рассматривают законопроект №4000 в первом чтении.

До этого Кабинет министров в ходе своего заседания 14 сентября одобрил проект государственного бюджета на 2021 год.

Кроме того, правительство одобрило законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об обеспечении сбалансированности".

Как сообщало РБК-Украина, получателей льгот и субсидий будут проверять в режиме реального времени.