Бюджет на наступний рік: як зміняться субсидії

Кабінет міністрів заклав у проекті державного бюджету на 2021 рік видатки на субсидії суму 36,6 млрд грн. Це на 6,9% (на 2,7 млрд грн) менше, ніж в 2020 році (39,3 млрд грн).

Про це свідчить пояснювальна записка до законопроекту №4000, який доступний на сайті Ради.

Крім того, голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що на виплату пільг і житлових субсидій передбачено на 561 млн гривень менше, ніж у 2020 році.

"Це призведе до подорожчання житлових комунальних послуг і збільшення кількості отримувачів субсидій, а отже запланованих видатків", - заявив він.

Нагадаємо, Верховна рада почала розгляд державного бюджету на 2021 рік. Парламентарії розглядають законопроект №4000 в першому читанні.

До цього Кабінет міністрів у ході свого засідання 14 вересня схвалив проект державного бюджету на 2021 рік.

Крім того, уряд схвалив законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості".

Як повідомляло РБК-Україна, одержувачів пільг та субсидій будуть перевіряти в режимі реального часу.