Рада ухвалить закон про адміністративно-територіальний устрій до кінця сесії

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко назвала голосування за цей закон "завданням" українського парламенту

Верховна рада зможе проголосувати за законопроект "Про засади адміністративно-територіального устрою України" до кінця дев’ятої сесії. Про це повідомила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко під час засідання Ради регіонального розвитку, передає кореспондент РБК-Україна.

Геращенко назвала голосування за цей закон "завданням" українського парламенту.

"Як домашнє завдання беремо і плануємо, сподіваюсь, до кінця нинішньої сесії прийняти в цілому закон щодо засад адміністративно-територіального устрою. Якщо про це просить нас місцева влада - завдання українського парламенту за це проголосувати", - заявила Геращенко.

Зазначимо, що законопроект "Про засади адміністративно-територіального устрою України" №8051 було подано до парламенту Кабінетом міністрів у лютому 2018 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів закликає парламент прийняти ряд законопроектів, необхідних для проведення реформи децентралізації. Віце-прем'єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко у Верховній раді заявив, що для Кабміну дуже важливий розгляд закону про основи адміністративного територіального устрою і закону про службу в органах місцевого самоврядування.

Як писало РБК-Україна раніше, Німеччина направить в Україну спецпредставника з питань децентралізації, про що поінформував президент України Петро Порошенко.

Додамо, в Україні зараз немає чіткої стратегії впровадження реформи децентралізації, про що заявив глава комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.