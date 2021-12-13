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Рада пригласила Шмыгаля на час вопросов к правительству

Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада пригласила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на час вопросов к правительству. Она традиционно проходит каждую пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию согласительного совета.

В частности, парламентарии планируют заслушать главу правительства по поводу социально-экономической ситуации в стране и путей решения проблемных вопросов. Соответствующее предложение поддержали все участники заседания.

"Пригласить премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с тематикой следующей: проинформировать о социально-экономической ситуации в Украине и мерах правительства по решению проблемных вопросов", - сказал спикер парламента Руслан Стефанчук.

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Денис ШмыгальВерховная рада